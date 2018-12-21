Yunanistan'da 'Bora' paniği! 'Türkler meydan okuyor'

Dün Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kendi sosyal hesabından yerli "Bora" füzemizle ilgili bir video paylaştı ve "Bora füzemiz 280 km uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu" dedi.



Yunan Skai Tv gelişmeyi anında haberlerine taşıdı ve, "Türk füzesi Bora'nın 280 kilometre ötedeki hedefini başarıyla vurduğunu, bunun Türkiye'nin yeni meydan okuması olduğunu" ifade etti.

Yunan medyası, "Türkiye Atina'yı vuracak güce ulaştı" diye görmüştü

Yunanistan basını füze denemesini analiz ettiği haberlerinde Yunan askeri ve siyasi kadroların şokta olduğu dikkat çekti. Yunan basını "Türkiye, Atina'yı vuracak güce ulaştı" haberiyle okuyucularına duyururken Yunan ordusunun stratejilerini değiştirmesi gerektiği analizinde bulunulmuştu.

İzmir ile Yunanistan arası yaklaşık 230 kilometre. KAAN füzesinin menzili ise 280 kilometre.





Bora Füzesinin Teknik Özellikleri

Çap 610 mm

Ağırlık 2.500 kg

Güdüm Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel

Navigasyon Sistemi (ANS)

Kontrol Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi Kompozit Katı Yakıt

Harp Başlığı Tipi Tahrip, Parça Tesirli

Harp Başlığı Ağırlığı 470 kg

Tapa Tipi Yaklaşmalı (Hassas Yedeklemeli)