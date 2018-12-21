Yunanistan'da 'Bora' paniği! 'Türkler meydan okuyor'
Dün yerli imkanlarla üretilen Milli füze Bora'nın test görüntüleri yayınlandı. Başarılı füze denemesi Yunan medyasında geniş yankı buldu. Test atışı Yunan basınında 'Türklerden yeni meydan okuma' olarak görüldü.21 Aralık 2018 Cuma 10:11
Dün Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kendi sosyal hesabından yerli "Bora" füzemizle ilgili bir video paylaştı ve "Bora füzemiz 280 km uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu" dedi.
Yunan Skai Tv gelişmeyi anında haberlerine taşıdı ve, "Türk füzesi Bora'nın 280 kilometre ötedeki hedefini başarıyla vurduğunu, bunun Türkiye'nin yeni meydan okuması olduğunu" ifade etti.
Yunan medyası, "Türkiye Atina'yı vuracak güce ulaştı" diye görmüştü
Yunanistan basını füze denemesini analiz ettiği haberlerinde Yunan askeri ve siyasi kadroların şokta olduğu dikkat çekti. Yunan basını "Türkiye, Atina'yı vuracak güce ulaştı" haberiyle okuyucularına duyururken Yunan ordusunun stratejilerini değiştirmesi gerektiği analizinde bulunulmuştu.
İzmir ile Yunanistan arası yaklaşık 230 kilometre. KAAN füzesinin menzili ise 280 kilometre.
Bora Füzesinin Teknik Özellikleri
Çap 610 mm
Ağırlık 2.500 kg
Güdüm Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel
Navigasyon Sistemi (ANS)
Kontrol Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
Yakıt Tipi Kompozit Katı Yakıt
Harp Başlığı Tipi Tahrip, Parça Tesirli
Harp Başlığı Ağırlığı 470 kg
Tapa Tipi Yaklaşmalı (Hassas Yedeklemeli)
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