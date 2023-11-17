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Gündem Yunanistan'da bir grup gazeteciden imza kampanyası Çocukları öldürmekten tecavüzlere kadar
Gündem

Yunanistan'da bir grup gazeteciden imza kampanyası Çocukları öldürmekten tecavüzlere kadar

Yeniakit Publisher
2023-11-17 09:38:00 -
Yunanistan'da bir grup gazeteciden imza kampanyası Çocukları öldürmekten tecavüzlere kadar

Yunanistan'da bir grup gazeteci, ülkedeki medya kuruluşlarının "İsrail devleti ve müttefiklerinin yaydığı yanıltıcı haberleri" yayımlayıp tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiğini belirterek imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya ilişkin Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) radyo kanalı "902.gr"nin sitesinde yer alan açıklamada, "İsrail ve müttefikleri ABD-NATO-AB'nin, Filistinlilere yönelik katliamı ve İsrail ordusunun zulmünü 'Terörle Mücadele' başlıklı bir senaryo yaratarak meşrulaştırmaya çalışan iğrenç propagandası ve uydurma haberlerinden öfke duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT dahil birçok medya kuruluşunun bilgi doğrulaması yapmaksızın "yalan" haberlere yer verdiği belirtilen açıklamada, bu haberlerin çoğunun kısa sürede doğru olmadığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "gazetecilerin görevinin İsrail ve müttefiklerinin yalanlarını okuyucularına servis etmek olmadığı, doğru tarafta yer almaları gerektiği" vurgulandı.

Yunanistan genelinde imza kampanyasına şu ana kadar 233 gazeteci destek verdi.

"Çocukları öldürmekten tecavüzlere kadar yaşanan olayları haklı göstermek için yalan haberler yayıyor"Kampanyaya destek veren foto muhabiri Aris İkonomu, "İsrail devletinin propaganda makineleri, çocukları öldürmekten tecavüzlere kadar yaşanan olayları haklı göstermek için yalan haberler yayıyor" dedi.
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İkonomu, 7 Ekim'den bu yana "İsrail'i aklama çalışmaları" görevini yürüten medya kuruluşlarının yaptığı haberlerin, görgü tanıkları tarafından yalanlanmasına rağmen, hala geniş bir kitle üzerinde etkili olduğunu belirtti.

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Yorumlar

67

geçteolsa güya işe yaramaya çalışıyorlar tepkiler çoğalınca 80 yıldır nerdeydiz alçajklar dinsiz kafirler

Mesele ahlakli vicdanli durust krakterli cesur insan olabilmek, SES VE TEPKI VERMEK .... selam olsun onlara dunyanin neresinde olurlarsa olsunlar

.........
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