Kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor! Gülistan Doku soruşturmasında firari sanık Rusya rotayı değiştirmek zorunda kaldı! Türkiye'den almaya başladı Afrika'dan yola çıktı geliyor! 6 ili etkileyecek Yankee'nin kalbinde İran depremi! Uydu görüntüleri deşifre etti: Kuveyt’teki ABD üsleri alev alev, helikopterler hurdaya döndü! Bakan Ersoy'dan dijital çağ uyarısı: Dijital dünya gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getiriyor AFAD duyurdu! Bursa açıklarında deprem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında karar! Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezasıa Binlerce ABD askeri Çin sınırında! “Almanya mı bizi kıskanıyor ha ha ha” öyle mi? THY uçuşta Lufthansa yatışta İstanbul açıklarında zehir tacirlerine darbe! 200 kilo zehir ele geçirildi: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı!
Sınırda alev topu! Hizbullah'tan İsrail'e insansız hava araçları ve roketlerle darbe
Sınırda alev topu! Hizbullah’tan İsrail’e insansız hava araçları ve roketlerle darbe

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Sınırda alev topu! Hizbullah'tan İsrail'e insansız hava araçları ve roketlerle darbe

Lübnan sınır hattı, İsrail’in kara işgalini genişletme hamlesine karşı Hizbullah’ın başlattığı yoğun misilleme dalgasıyla sarsıldı. Gün boyu süren operasyonlarda stratejik noktalar vurulurken, işgalci orduya ait gelişmiş bir hava aracı da düşürüldü.

Hizbullah, İsrail ordusuna ait hedeflere insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle en az 34 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e karşı saldırıların sürdürüldüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Nakura, Beyyada, Şema ve Kuzuh beldeleri ile Bint Cubeyl'in doğu kesimlerinde İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındığı bildirildi.

Siddikin beldesinde İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Kfar Guiladi, Liman, Misgav Am, Kabri, Kiryat Şimona, Metula, Karmiel, Menara, Dishon, Tel Hai, Maalot Tarshiha, Yiron, Avivim, Şilomi ve Beit Haemek beldelerinin hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Katzrin ve El-Alika yerleşimlerinin hedef alındığı, İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde bulunan Golani Tugayı karargahına da saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusu noktalarına gün içinde 34 saldırı düzenlendiği belirtildi.

 

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

