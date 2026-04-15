Filmler gerçek oldu, siparişleri artık o taşıyor! Robot garson dönemi başladı

Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesislerinde yapay zeka destekli robot garson hizmet vermeye başladı. Siparişleri masalara taşıyan, boşları toplayan ve müşterilere sipariş sürecinde yardımcı olan robot, tesise gelenlerin ilgisini çekti.

Trakya Üniversitesi’nde sosyal tesislerde servis anlayışı teknolojiyle yeni bir boyut kazandı. Meriç Sosyal Tesislerinde yapay zeka destekli robot garson hizmet vermeye başladı.

 

Siparişleri taşıyor

Kademeli tepsileri sayesinde mutfaktan aldığı siparişleri masalara götürerek müşterilere sunan robot, boşların geri götürülmesine de yardımcı oluyor. Müşterilerin sipariş vermesine de yardımcı olan robot, özel günlerdeki kutlamalara da sesli olarak ortak oluyor.

 

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cem Taşkın, gazetecilere, üniversite olarak teknolojiyi günlük yaşamın bir parçası haline getirme hedefi doğrultusunda güzel bir adım attıklarını söyledi.

 

Robot Türkiye’de üretildi

Meriç Sosyal Tesislerindeki dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, yapay zeka destekli robotu kullanmaya başladıklarını belirten Taşkın, "Türkiye'de üretilen robot, bulunduğu ortamı haritalayabilen, kendi kendine hareket edebilen ve görevlerini pratik şekilde yerine getirebilen bir teknolojiye sahip. Bu da hem hizmet süreçlerini hızlandırıyor hem de verimliliği artırıyor." dedi.

 

Taşkın, bir haftadır hizmet veren robotun özellikle çocukların ilgisini çektiğini dile getirdi.

Dijital dönüşüm çalışmalarını daha da yaygınlaştırarak yapay zeka destekli uygulamaları farklı alanlarda da geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Taşkın, amaçlarının üniversiteyi yenilikçi, dinamik ve geleceğe hazır bir yapıya kavuşturmak olduğunu vurguladı.

 

Taşkın, tesisin yazlık bölümünün açılmasıyla robot garson sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

 

Müşteriler şaşkınlık yaşıyor

Müşterilerden Mustafa Maraşlıoğlu, ilk kez bir robottan hizmet aldığını belirtti.

Robotun işleri pratik hale getirdiğini ifade eden Maraşlıoğlu, "Artık servisi robotlar yapıyor. Belki ilerleyen dönemde yemeği bile onlar yapabilir." dedi.

 

Hamide Çetiner de siparişin robotla teslim edilmesine şaşırdığını belirterek, "Bu şekilde gelmesi güzeldi. Robotların daha da ilerleyeceğine inanıyorum. Türkiye için daha iyilerini bekliyorum." diye konuştu.

