Yunanistan'da 6,2 şiddetinde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Yunanistan'ın Larissa kentinde yerin 3 km altında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada; sarsıntının saat 13.16'da gerçekleştiği kaydedildi.

Başkent Atina'da da hissedilen depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yunan televizyonu, bir kişinin göçük altında kaldığını açıkladı.

Sarsıntının Makedonya, Kosova ve Karadağ'da da hissedildiği belirtilirken, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) da depremin büyüklüğünü 6,3 olarak duyurdu.

CNN Türk canlı yayınına katılan uzmanlar depremi yorumladı.

Hasan Sözbilir: "Bu bizden belli bir uzaklıkta olan bir deprem. Yunanistan'da da bu depremle ilgili can kayıpları yaşanmış olabilir. 30 Ekim'de meydana gelen ve İzmir'i etkileyen depremin tetiklediği bir deprem gibi duruyor şu anda. Bizden belli bir uzaklıkta olduğu için Türkiye'de herhangi bir hasar yaratacağını zannetmiyorum."

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "6,2 özellikle mühendislik görmemiş yapılar üzerinde önemli hasarlar yaratabileceğini düşünüyorum. İlk saatlerden sonra hasar durumları ortaya konacak. Bu biraz daha merkezi Yunanistan’da meydana gelmiş Güney'deki depremlere alışığız da merkezdeki depremlerin karakterliği daha farklı. Kötü zeminlerin şöyle bir etkisi var. Mesela İstanbul'daki dere yataklarındaki yapılar İzmir'deki depremden etkilenebilir. Bunun böyle bir etkisi var. Ancak artçı depremler de yaşanabilir bu depremin ardından, ancak 5.2 büyüklüğünü geçmez. Ancak bu artçılar bir ay boyunca sürecektir. Deprem öldürmez yapı öldürür. Ben diyorum ki zemin de öldürür. İzmir'de zemin öldürdü zeminin jeolojik yapısı dikkate alınmadığı için depremin etkisinin artırdığı söylenmesine rağmen yıkım olmuştur. O yüzden zemin öldürür. Kötü zeminler sadece yakın depremlerden değil çok uzak depremlerden de etkilenebiliyor. İstanbul'daki dere yataklarındaki topraklar Bursa'daki depremden etkilenebilir."