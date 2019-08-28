Yunanistan’da 4,9 büyüklüğünde deprem Yunanistan’da Rodos adasının güneyinde bulunan Kerpe adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan’da Rodos adasının güneyinde bulunan Kerpe adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) göre Yunanistan’da Rodos adasının güneyinde bulunan Kerpe adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.9 olarak açıklanan depremde henüz bir hasar bildirilmedi. Merkez üssü Rodos adasının 97 kilometre güneybatısı olarak belirtilen depremin derinliği 10 kilometre olarak bildirildi.

Yetkililer, depremin büyük ölçüde Yunanistan’ın 12 adalar bölgesini etkilediğini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.