Yunanistan'a 'Türkiye korkusu' bunu da yaptırdı!

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımı ve askerlik sisteminde çok önceden yaptığı reform Yunanistan'ı paniğe sevk etti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, silahlı kuvvetlerin tamamen yapılandırılması için çalışma yapıldığını duyurdu. Dendias, isim vermeden Türkkiye'yi işaret ederek "11 milyonluk küçük bir ülkeyiz. Tehditlerle karşı karşıyayız ve bize karşı en temel iddia 100 milyona yaklaşan bir ülkeden geliyor. Sonuç olarak yedek askerlik unsuru kullanılmadan, ülke, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması için hazır seviyeye gelemez." dedi.

Her alanda üretmek yerine tüketmeyi ve Batılı dostlarından silah satın almayı tercih eden Yunanistan yavaş yavaş yolun sonuna geliyor. Eski tip askerlik modeliyle bölgede bir güç olmayı başaramayacağını geç de olsa idrak eden ülkede Savunma Bakanı Nikos Dendias, silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılacağı bilgisini verdi.

Yaptığı yersiz açıklamalarla sık sık Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bir manastırda katıldığı dini ayinde konuştu. Silahlı kuvvetleri yeniden yapılandıracaklarını söyleyen Yunan bakan, çalışmanın Başbakan Kiryakos Miçotakis'e sunulduğunu belirtti.

İSİM VERMEDEN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Yapılandırmayla beraber sorunlu askerlik süresinde ve yedek askerlik siteminde değişiklikler olacağını vurgulayan Dendias, konuşmasında Türkiye'yi de unutmadı. 11 milyonluk küçük bir ülke olduklarını hatırlatan Dendias, tehditlerle karşı karşıya olduklarını, en büyük tehdidin ise nüfusu 100 milyona yaklaşan bir ülkeden (Türkiye) geldiğini ifade etti. Konuşmasına devan eden Dendias, "Sonuç olarak yedek askerlik unsuru kullanılmadan, ülke, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması için hazır seviyeye gelemez." dedi.

Kendilerine uygun yapının belirlenmesi için benzer ülkeleri incelediklerini kaydeden Yunan bakan, yeni yıla kadar bu değişiklikleri gerçekleştireceklerini duyurdu.

YUNANİSTAN'DA ASKERLİK SİSTEMİ

Yunanistan'da 19 yaşını tamamlayan erkekler 12 aylık zorunlu askerlik yapıyor. Fakat gençler, eğitim durumu nedeniyle askerliği tecil ettirebiliyor. Ülkede toplam 90 bin askeri personel bulunuyor. Bunun 30 binini zorunlu askerlik görevinde bulunan vatandaşlar oluşturuyor. Askerlik görevini tamamlayan bazı kişiler, ülkede savaş ve afet gibi hallerde ihtiyaç duyulması halinde askerlik hizmeti vermek üzere 5 ila 8 yılda bir 9 haftaya kadar süren eğitime tabi tutuluyor.