Yunanistan'a net uyarı: Planınız savaş sebebi

Yunanistan'da kısa süre önce istifa eden eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın dile getirdiği, ardından Başbakan ve yeni Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın da Ege'deki Yunan karasularını kademeli olarak 12 mile çıkarılabileceğine dair söylemlerine Ankara çok sert tepki gösterdi.

Büyükelçi'ye söylendi

Dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis'e, 12 milin savaş sebebi (casus belli) olacağı net bir dille iletildi.

Mavroidis, Dışişleri Bakanlığı’nda Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin ile görüştü. Özügergin, Türkiye’nin Atina’nın Ege’de 12 mil hevesine asla izin vermeyeceğini bildirdi.

Hürriyet'in haberine göre Özügergin bu kapsamda TBMM’nin 8 Haziran 1995’te kabul ettiği ortak bildirinin geçerli olduğunu vurgulayarak, Yunanistan’ın Ege’deki karasularını 6 milin ötesine çıkarma kararı alması durumunda, Türkiye’nin bunu savaş sebebi (casus belli) olarak görebileceğini hatırlattı.

"Müsamaha göstermeyiz''

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haki Aksoy da yaptığı kısa açıklamada, “İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege’ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Konuya ilişkin görüş ve uyarılarımız, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir” dedi.