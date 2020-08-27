Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye yeni Navtex ilan etti

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan Navtex gerilimi büyüyor. Bölgedeki haklarından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Türkiye stratejik hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de 1-2 Eylül tarihlerinde icra edilecek olan atış eğitimi için Navtex ilan edilmişti.

Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı

Son dakika bilgisine göre Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisi içinde yeni bir Navtex ilan edildi. İlan edilen Navtex ile Oruç Reis'in faaliyet süresi 1 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

Sabah yapılan Naxtex ilanında 1-2 Eylül tarihlerinde Akdeniz’de atış eğitimi gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Yunanistan’ın Mısır ile yaptığı anlaşmayı bugün 15:00-20:00 saatleri arasında oylayacak. Oylama öncesi Türkiye tarafından ilan edilen Navtex dikkat çekti.