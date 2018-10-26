Yunanistan'a kötü haber! Yapımı tamamlandı

Kardak Kayalıkları'na 1 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası’na inşa edilen gözetleme kulesi tamamlandı. Deniz araçlarıyla getirilen malzemelerle yaklaşık 8 ayda tamamlanan kulenin elektrik ihtiyacını ise kurulan güneş enerjisi sistemi sağlıyor.







Termal kameralarla izlenen Kardak Kayalıkları'nda ise Türk askeri kuş uçurtmuyor. 7/24 izlenen Kardak Kayalıkları'ndaki yaşanan hareketlilik ise Ankara’da ki yetkililere iletiliyor. Kulede bulunan askerler Kardak Kayalıkları'nın yanı sıra yasa dışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak.

Askeri üs oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yaptırılan kulenin yapımının tamamlanmasıyla üstünde 350 yıllık Osmanlı Fenerinin bulunduğu Çavuş Adası askeri üs olarak kullanılmaya başlandı.