Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! Yakalandılar

Balıkesir'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan ve aralarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelileri de yer alan, yanlarında 4 çocuk bulunan 12 kişi ve bu kişileri getirdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılmış ve bazıları aranan şüphelilerin, Ayvalık Lale Adası girişinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belediyeye ait olan Lale Adası girişindeki piknik alanına, farklı zaman aralıklarında birbirlerinden bağımsız aile grupları gelerek alanda bulunan bir piknik masasının etrafında piknik yapıyor görüntüsünde toplandı.

Piknik alanına yaklaşık 200 metre mesafede, deniz kenarında eski midye fabrikası iskele bölümüne gelecek olan bir tekneyi beklemeye başlayan 7'si erkek ve 5'i kadın 12 şüpheliyle yanlarındaki 4 çocuk ve bu şüphelileri piknik alanına araçla getiren 1'i kadın 2 kişi yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden 9'unun FETÖ/PDY'den kaydının olduğu, 9 şüpheliden 2'sinin emniyetten, 3'ünün TSK'den, birinin de infaz koruma memurluğundan KHK ile ihraç olduğu, 1 şüphelinin adli makamlarca arandığı tespit edildi.

Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.