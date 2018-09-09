THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! Yakalandılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalanarak göz altına alındı.

09 Eylül 2018 Pazar 20:22
Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! Yakalandılar

Balıkesir'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan ve aralarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelileri de yer alan, yanlarında 4 çocuk bulunan 12 kişi ve bu kişileri getirdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılmış ve bazıları aranan şüphelilerin, Ayvalık Lale Adası girişinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belediyeye ait olan Lale Adası girişindeki piknik alanına, farklı zaman aralıklarında birbirlerinden bağımsız aile grupları gelerek alanda bulunan bir piknik masasının etrafında piknik yapıyor görüntüsünde toplandı.

Piknik alanına yaklaşık 200 metre mesafede, deniz kenarında eski midye fabrikası iskele bölümüne gelecek olan bir tekneyi beklemeye başlayan 7'si erkek ve 5'i kadın 12 şüpheliyle yanlarındaki 4 çocuk ve bu şüphelileri piknik alanına araçla getiren 1'i kadın 2 kişi yakalandı.  

Yapılan incelemelerde şüphelilerden 9'unun FETÖ/PDY'den kaydının olduğu, 9 şüpheliden 2'sinin emniyetten, 3'ünün TSK'den, birinin de infaz koruma memurluğundan KHK ile ihraç olduğu, 1 şüphelinin adli makamlarca arandığı tespit edildi.

Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 20:22
  1. Balıkesir
  2. Yunanistan
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli muhaliflerden Esed rejimine misilleme
    1. Suriyeli muhaliflerden Esed rejimine..
    2. Lucescu'dan ayrılık sinyalleri
    3. Arabistan'dan ABD ve Sudan ortaklı..
    4. ABD'den Suriye'ye fosfor bombalı..
    5. Türk Milli Güreş Takımı dünya 2.si oldu
    6. Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı!..
    7. Serinlemek için gölete giren gençten..
    8. Terör devleti İsrail yine bir..
    9. Semih futbolu bıraktı
    10. Isparta'da otomobil okul bahçesine..
    11. Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri
    12. ABD'yi karıştıran makaleyle ilgili..
    13. İsrail askerleri bir Filistinliyi..
    14. Amerika'dan çok konuşulacak 'Trump'a..
    15. CHP'de kritik toplantı sona erdi!
    16. Nöbetçi golcü resmen açıkladı!
    17. Almanya'da kaza yapan baba ile kızı..
    18. Başkan Erdoğan Mabeyn'den ayrıldı
    19. Denizde kaybolan genci arama..
    20. Muharrem İnce'den kurultay sorusuna..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak