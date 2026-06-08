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Avrupa İranlı kişi ve kurumlara yaptırım kararı aldı Siyonist destekçisi yine şaşırtmadı
Avrupa

İranlı kişi ve kurumlara yaptırım kararı aldı Siyonist destekçisi yine şaşırtmadı

Yeniakit Publisher
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İranlı kişi ve kurumlara yaptırım kararı aldı Siyonist destekçisi yine şaşırtmadı

Savaşın baş mimarı siyonist İsrail’i görmezden gelen Avrupa Birliği, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehditleri nedeniyle İranlı kurum ve İslam Devrim Muhafızları’na bağlı bir birime yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Avrupa Birliği, dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin aktığı Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehditleri nedeniyle İranlı kurum ve İslam Devrim Muhafızları’na bağlı bir birime yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs’taki gayri resmi Savunma Bakanları Toplantısı’nda dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin aktığı Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehditleri nedeniyle İranlı kurum ve İslam Devrim Muhafızları’na bağlı bir birime yaptırım kararı alındığı açıklandı.

Avrupa Birliği tarafından yapılan yazılı bir açıklamada ise, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Donanması’nın Hürmüzgan Eyalet Komutanlığı, Mohammad Akbarzadeh ve Hamid Hosseini’nin yaptırım listesine eklediğini duyurdu. Açıklamada, Akbarzadeh’in IRGC Donanması’nın Siyasi İşler Komutan Yardımcısı, Hosseini’nin ise İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği temsilcisi olduğu belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "İran’ın eylemleri kabul edilemez.

Buna karşılık üye ülkeler, Hürmüz Boğazı’ndaki transit trafiği aksatmaya karışan İranlı kuruluş ve kişilere yönelik yaptırımları onayladı. AB, yeni seyrüsefer özgürlüğü rejimini ilk kez uyguladı ve gerektiğinde bunu tekrar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu karar, AB’nin İran’ı seyir özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle yaptırım uygulamak üzere yeni yetkilerini ilk kez kullanması anlamına geliyor.

İran, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasının ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı almıştı.

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