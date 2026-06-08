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Gündem Füzeler sustu, uyarısı kaldı! Siyonist rejime son ihtar yapıldı!
Gündem

Füzeler sustu, uyarısı kaldı! Siyonist rejime son ihtar yapıldı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Füzeler sustu, uyarısı kaldı! Siyonist rejime son ihtar yapıldı!

Orta Doğu've dünyayı kana bulayan katil İsrail ve hamisi ABD'nin kalleş saldırılarına balistik füzelerle asil bir karşılık veren İran cephesinden, bölgedeki dengeleri sarsacak çok sıcak bir son dakika açıklaması geldi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurdu.

Hatemu'l Enbiya Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, "Siyonist rejimin ABD desteği ile Lübnan'ın güneyinde ve Dahiye bölgesindeki saldırılarının ardından rejime acı verici bir karşılık verildi. Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e yönelik askeri operasyonları durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

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