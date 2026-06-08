Neden böyle olduğu tam olarak çözülmüş değil. İyimser insanlar daha düzenli uyuyor, daha çok hareket ediyor, doktor tavsiyesine daha sık uyuyor olabilir. Stresin bedendeki yükünü azaltması da ihtimaller arasında. Sebep ne olursa olsun, rakamın büyüklüğü konuyu sadece moral meselesi olmaktan çıkarıyor. İyimser doğmadıysanız sonradan olabilir misiniz? Varma'nın asıl iddialı yanı burada. Ona göre iyimserlik doğuştan gelen sabit bir karakter değil, çalışılınca gelişen bir beceri. Karamsar tarafa kaymaya yatkın biri bile, o dört alışkanlığı küçük dozlarda gündelik rutinine ekledikçe bakış açısının yavaş yavaş kımıldadığını fark edebiliyor. Bir gecede olmuyor; ama olmuyor da değil.