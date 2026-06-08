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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa resti: Milletin sözünden başka bir kurucu irade yoktur! Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar! Sıcaklık zirve yaptı: Bahar günleri geride kaldı Kalbi koruyor: 20 yıllık psikiyatristten mutluluğun anahtarı: Meyve ve sebze değil 4 alışkanlıkta gizli İtalyanlar'dan büyük küstahlık! Olay sonrası kızdıran sözler: Ancak bacağını alırsınız Her şeyden önce günde 2,5 litre su için: Uzman isimler endişe duyuyor... Yaz için yeni hesaplama İstanbul'da işbirliği görüşmesi! Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kabul etti!
#1
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

2 gündür mahsur kalan ve cep telefonun SOS özelliği ile yardım isteyen kişileri kurtarmak için JAK ve AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

#2
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kaplan Kapanı Mevkii'nde bulunan Krakl Havuzunda meydana geldi.

#3
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

Kral Havuzu son dönemlerde sosyal medya da içerik üreticiler ve doğa gezginleri tarafından görüntüleri sıkça paylaşılıyor.

#4
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada Kral Havuzuna giden maceraperestlerin çektiği videoları gören A. K. ve henüz ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile birlikte

#5
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

hafta sonu kamp yapmak ve video çekmek için Korkuteli'nden yola çıkarak Kral Havuzunun bulunduğu Hisarçandır Mahallesine geldi.

#6
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen A.K. ve arkadaşı araçları ile gidebilecekleri noktaya kadar gittikten sonra yola yaya olarak devam etti.

#7
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

Sarp kayalık ve ormanlık arazide ilerleyen çift saatler süren zorlu yürüyüşün ardından kral havuzuna ulaştı.

#8
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

Burada bir süre vakit geçiren A.K. ve kız arkadaşı dönüş yoluna geçti.

#9
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

Ancak havanın kararması ile yollarını şaşıran ve kayalık arazide mahsur kalan çift dönüş yolunu bulamadı.

#10
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

Geceyi cep telefonunun da çekmediği mahsur kaldıkları bölgede geçiren A.K. ve kız arkadaşı cep telefonlarının SOS özelliği ile mesaj attıkları yakınlarından istedi.

#11
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

A.K.'den gelen yardım mesajı ile yola çıkan yakınları bölgeyi bilen bir vatandaşın yardımı ile A.K.'nin aracına ormanlık arazide ulaşmayı başardı.

#12
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

A. K.'nin yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Komutanlığı'na bağlı tim ile AFAD ekibi sevk edildi.

#13
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

Arazi araçları ile belirlenen konuma giden JAK ve AFAD ekipleri bölgede dron ile havadan mahsur kalan şahısların yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

#14
Foto - Kral Havuzu’nu bulup dönüş yolunu bulamadılar!

A. K.'nin cep telefonundan gönderdiği SOS mesajları ile koordinatları tespit edilen 2 kişiye ulaşmak için harekete geçen ekipler ormanlık ve sarp kayalık alanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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