‘Böyle şeyler oluyor’ diyerek küçümsedi! Düğün şarkıcısından Ezan-ı Muhammedi’ye saygısızlık

Pınar Hatipoğlu isimli düğün şarkıcısı büyük infiale neden oldu. İstanbul Büyükçekmece ilçesinde kayıt altına görüntüler kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir organizasyonda sahne alan Pınar Hatipoğlu isimli düğün şarkıcısı, ezana olan saygıya bile tahammül edemedi.

Salon işletmecisinin ezan nedeniyle müziğe ara verilmesi yönündeki talebinden rahatsızlık duyan düğün şarkıcısı, “Arkadaşlar ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın ne olursunuz. Böyle şeyler oluyor bu ülkede. Hadi bakalım ufacık bir ara.” sözleriyle ezana tahammülsüzlüğünü dile getirdi.

Öte yandan düğün şarkıcısı Pınar Hatipoğlu'nun, gelen tepkiler sonrasında kişisel Instagram hesabını gizlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Gündem olan görüntüler sonrası binlerce vatandaş, düğün şarkıcısına sert tepki gösterdi.