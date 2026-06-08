MHP bir günde ikinci il başkanlığını da feshetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün sabah saatlerinde feshedilen Konya İl Başkanlığının ardından Kilis İl Başkanlığı’nın da feshedildiğini açıkladı. Yalçın, il başkanlığı görevine Ercan Akdemir’in atandığını da duyurdu.
Son birkaç hafta içerisinde İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta il teşkilatlarının feshedilmesine karar veren Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP), bugün sabah Konya il teşkilatını da feshetmişti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Konya’nın ardından Kilis İl Başkanlığı'nın da feshedildiğini duyurdu. Görevden alınan İbrahim Halil Yılmaz'ın yerine İl Başkanlığın Ercan Akdemir atandı.