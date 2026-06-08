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Dünya Pezeşkiyan: Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik!
Dünya

Pezeşkiyan: Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Pezeşkiyan: Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından, "Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır" dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ulusal güvenlik ve halkın huzurunu öncelediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran milletinin haklarını kararlılıkla savunacaklarını ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını belirtti.

Diplomasi ve savunmanın, ulusal gücün iki kanadı olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, "Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

OPERASYON DURDURULDU

İran ordusu, dün akşam saatlerinde İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu ise İran'ın Tahran, Tebriz ve İsfahan gibi bazı şehirlerine gece saatlerinden itibaren saldırılar gerçekleştirmişti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

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