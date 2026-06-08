Sıcaklık zirve yaptı: Bahar günleri geride kaldı

YAZIN BURALARDA YAŞANMAZ: Aydın’da üniversite öğrencisi olan ve aslen Mardinli olan Ebru Öztürk de; "Açıkçası Aydın’ın sıcağına adapte olamıyorum. Memleketim de çok sıcak ama ben böyle bir sıcaklık görmedim. İsyan ediyorum. Tek çare denize gitmek ya da klimaları açmak. Mardin’in güneşi çok kötü yakıyor ama orada ter olmadığı için kesinlikle oranın sıcağı daha güzel. Ama Aydın’daki nem oranı o kadar yüksek ki, yazın kimse Aydın’a gelmesin. Yazın buralarda yaşanmaz" dedi. Antalya’nın Alanya ilçesinden Aydın’a üniversite eğitimi için gelen Gamze Çakır ise Aydın’ın sıcağının yakıcı olduğunu ifade ederek "Alanya’da yaşıyorum. Oraya göre gerçekten çok sıcak ve aşırı kuru. Orada sıcak oluyor, nefes alamıyoruz ama burada sıcaklık direk insanın vücudunu yakıyor. Fenalık geçirttiriyor" dedi.