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Siyaset İç çekişme sonrası disipline sevk kararı! CHP Tekirdağ teşkilatında deprem
Siyaset

İç çekişme sonrası disipline sevk kararı! CHP Tekirdağ teşkilatında deprem

Yeniakit Publisher
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İç çekişme sonrası disipline sevk kararı! CHP Tekirdağ teşkilatında deprem

CHP Tekirdağ teşkilatında kurultay süreci ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla alevlenen iç çekişme, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın İl Başkanı Cenk Boduç’u hedef alan sert eleştirileri sonrası disipline sevk edilmesiyle adeta bir depreme dönüştü.

Edinilen bilgilere göre CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaları nedeniyle Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay hakkında disiplin süreci başlattı.

Akay’ın parti üyeliğinden ihracının talep edildiği ve dosyanın ilgili disiplin kurullarına sevk edildiği belirtildi.

 

Bir programda konuşan Vahap Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç’u hedef alarak ağır ifadeler kullanmıştı.

Akay, "Özel kalemden bozma il başkanı benim muhatabım değil. İşine baksın" sözleriyle başladığı eleştirilerinde, il başkanının parti çalışmalarından uzak kaldığını ileri sürmüştü.

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