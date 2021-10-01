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Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar!
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar!

Tekirdağ'da Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 21:07:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisinden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesi Malkara Yolunda bir grup FETÖ şüphelisinin Edirne üzerinden Yunanistan’a kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Kısa sürede söz konusu bölgeye giden polis ekipleri, şüpheli aracı durdurarak, aracın içerisinde arama ve şahısların kimlik kontrolünü yaptı.

4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Arama ve kontrollerde meslekten ihraç öğretmen M.K., ihraç askeri okul öğrencisi Z.K., ihraç astsubay Y.S., İ.Y. ve F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye sevk edilen F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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