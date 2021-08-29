  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Serdar Ortaç, koronavirüse yakalandı! Aşı olmuştu
Erdoğan'dan "30 Ağustos" mesajı
ABD’nin saldırısının ardından Taliban'dan tepki!
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendiler! 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendiler! 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendiler! 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 23:20:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendiler! 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, teknik ve fiziki takibin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, 6 şüpheliyi Bodrum Karaada açıklarında teknede yakalamıştı.

Teknedeki şüphelilerin Ankara, Bursa, Eskişehir ve değişik illerden ağır ceza mahkemelerinde FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılamaları devam eden ve görevlerinden ihraç edilen yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbelerindeki kişiler olduğu tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay