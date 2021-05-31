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Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terörist enselendi
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terörist enselendi

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK mensubu 5 kişi Mehmetçikten kaçamadı. Şüpheliler Edirne hudut hattında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 23:53:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terörist enselendi

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" açıklaması yapıldı.

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