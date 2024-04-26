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Gündem Yunanistan'a kaçmak istiyorlardı... FETÖ'cüler enselendi
Gündem

Yunanistan'a kaçmak istiyorlardı... FETÖ'cüler enselendi

Yeniakit Publisher
2024-04-26 15:57:00 -
Yunanistan'a kaçmak istiyorlardı... FETÖ'cüler enselendi

Kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda sınırlardan kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri, ekiplerin dikkat ettiği noktalardan.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak 4 terör örgütü mensubunu daha Hudut Kartalları tarafından yakalandığı duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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