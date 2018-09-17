Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler cami bahçesinde yakalandı
Çanakkale'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 60 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından saklandıkları cami bahçesinde yakalandı.17 Eylül 2018 Pazartesi 12:53
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Sazlı köyü sahilinde bulunan Fatma-Nuri Erkan Camisi bahçesinde bir grup göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Ekipler, cami bahçesinde saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmeni yakaladı.
İki minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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