Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi yakalandı Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botu, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan ve İran uyruklu 5'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.