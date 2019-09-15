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Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

15 Eylül 2019 Pazar 16:01
Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botu, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan ve İran uyruklu 5'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:01
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