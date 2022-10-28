  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ üyesi yakalandı
Gündem

Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ üyesi yakalandı

Aydın'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 09:54:00 -
Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ üyesi yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sahildeki Kadıkalesi Mahallesi Nazilli Sitesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Otomobildeki 3 kişinin bot ve bot motoru indirdiğinin görülmesi üzerine şüpheliler yakalandı.

E.G., K.G. ve Ş.Ş. olduğu belirlenen şüphelilerin kimlik sorgulamalarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildikleri, FETÖ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle işlem gördükleri ve haklarında yurt dışı yasağının bulunduğu belirlendi.

K.G. ve Ş.Ş.’nin üzerinde Hollanda vatandaşı gibi düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23