0553 313 94 23

Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenip, ihraç edilen Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve öğretmenlerin de bulunduğu 6’sı çocuk 23 kişi yakalandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
Yunanistan’a kaçmak isteyen 23 FETÖ’cü Ayvalık’ta yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenip, ihraç edilen Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve öğretmenlerin de bulunduğu 6’sı çocuk 23 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre Ayvalık’ın Çıplak Adası açıklarında sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botları, kamaralı bir teknenin hızla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmekte olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 61 botu ekipleri teknenin içerisinde bulunanların Türk uyruklu olduğunu belirledi. Aralarında 1’i bebek, 5’i çocuk, 5’i kadın olmak üzere 23 FETÖ şüphelisi Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürülerek Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM ekiplerine teslim etti.


KOM ekiplerinin Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürdüğü 23 FETÖ şüphelisi muayenelerinin ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları yapılan şüphelilerin arasındaki 6 kişinin daha öncede FETÖ üyesi olmak suçu nedeniyle arandığı öğrenildi.


Söz konusu 6 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihraç edilen asker, polis ve öğretmen oldukları belirlendi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de süne zararlısı ile mücadele eden personelin izinleri iptal edildi
    1. Kayseri’de süne zararlısı ile mücadele..
    2. Şanlıurfa’da derelerde temizlik..
    3. Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht..
    4. Tatile çıkarken sosyal medya..
    5. Takla atan otomobilde can pazarı: 5..
    6. Düzce’de geçen yıl kazalarda 44 kişi..
    7. Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesine özel..
    8. Bayram trafiğinde ’mola’ uygulaması
    9. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    10. Bayram tatiline giden işçiler kaza..
    11. Amasya’da taşıt sayısı 2 bin 370 arttı
    12. Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü,..
    13. GÜNCELLEME - Türkiye-İran sınırında..
    14. Şevki Yılmaz, “Kuran-ı Kerim bir..
    15. Askeri miğferle öldüren astsubay..
    16. ABB Başkanı Çakır’dan Dadaş’a tam..
    17. Evli koca, eski eşinin yüzüne kezzap..
    18. 'Pençe'de yeni dalga! Havaya uçuruldu
    19. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor
    20. İHH Diyarbakır Şubesi, 2 bin 500..
    21. Adana Otogarı’nda bayram hareketliliği..
    22. Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1..
    23. Başkan Özlü personelin Ramazan..
    24. Uber kararı, havalimanı taksicilerini..
    25. Seyir halinde kamyon alev alev yandı
    26. Başkan Söğüt esnaflarla iftarda buluştu
    27. Türkiye’nin en büyük istihdam..
    28. KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti..
    29. Koyun sürüsü yola indi, sürücüler..
    30. Ev yapımı pişik kremi nasıl hazırlanır?
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti