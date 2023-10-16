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Gündem Yunanistan'a kaçıyorlardı! 51 FETÖ mensubu yakalandı
Gündem

Yunanistan'a kaçıyorlardı! 51 FETÖ mensubu yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 15:49:00 -
Yunanistan'a kaçıyorlardı! 51 FETÖ mensubu yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 51 zanlı gözaltına alındı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 51 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında arama kaydı olduğu öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgunun ardından salıverildi.

Şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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