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Gündem Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: Fetö'nün mahrem imamına 28 yıl hapis
Gündem

Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: Fetö'nün mahrem imamına 28 yıl hapis

Fetö'cü ve PKK'lı yuvasına dönen Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanan Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarından Ümit Horzum hakkında karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 16:46:00 -
Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: Fetö'nün mahrem imamına 28 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Ümit Horzum'un yargılanma sürecinde sona gelindi. Daha önce emniyette verdiği ifadede samimi itiraflarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Horzum, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Bunun üzerine yeniden yargılanan Horzum'un 3 farklı suçtan 28,5 yıl hapis cezası almasına karar verildi.

'Yeterli delil yok' diyerek savundu!

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Horzum, tutuklu bulunduğu cezaevinden videokonferans aracılığıyla katılırken avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Önceki celse dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Horzum'a söz verildi.

Hakkında iki ayrı FETÖ soruşturması açıldığını hatırlatan Horzum, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğuna ilişkin dava dosyasında yeteri kadar delil bulunmadığını iddia etti. ByLock kullanıcısı olduğuna dair tespiti de kabul etmeyen Horzum, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

28 yıl 6 ay hapis

Sanık avukatının beyanının ardından mahkeme başkanı, sanık hakkındaki hükmü açıkladı. Buna göre Horzum, 2017'de açılan "silahlı örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu tarihten sonra da örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen Horzum, "hukuki bağlantı kesildiği" gerekçesiyle 2018'de hazırlanan ikinci iddianame kapsamında ise aynı suçtan yine 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte belge hazırladığı belirlenen Horzum'a, "sahtecilik" suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hakkında takdir indirimi yapılmayan Horzum, toplamda 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Sahte kimlik yapıyormuş

İddianameye göre, örgütün emniyet mahrem imamlarından olduğu belirlenen Horzum, örgüt içinde "Emir" kod adını kullandı.

Gözaltına alındığında üzerinde 9 ayrı sahte kimlik, sürücü belgesi ve ruhsat fotokopileri ile 2 otomobil anahtarı ele geçirilen Horzum, emniyetteki ifadesinde FETÖ'nün yurt dışına kaçırmak istediği önemli isimler için sahte kimlik bastığını itiraf etti.

Sınırda yakayı ele vermişti

Samimi itiraflarda bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Horzum, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

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