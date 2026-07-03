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Savaşın ağır bilançosu: Petrol zengini ülkede benzinsiz kaldılar!

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AA Giriş Tarihi:

Savaşın ağır bilançosu: Petrol zengini ülkede benzinsiz kaldılar!

Rusya'nın Novorossiysk şehrindeki akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği ve yakıt satışının durdurulduğu bildirildi.

#1
Foto - Savaşın ağır bilançosu: Petrol zengini ülkede benzinsiz kaldılar!

Novorossiysk Belediyesinden yapılan açıklamada, şehirdeki istasyonlarda benzin kalmadığı, motorinin ise 8 istasyonda sınırlı miktarda bulunduğu belirtildi.

#2
Foto - Savaşın ağır bilançosu: Petrol zengini ülkede benzinsiz kaldılar!

Araçlara yalnızca akaryakıt kartıyla yakıt alınabildiği aktarılan açıklamada, söz konusu imkandan sadece şirket araçlarının yararlanabildiği kaydedildi.

#3
Foto - Savaşın ağır bilançosu: Petrol zengini ülkede benzinsiz kaldılar!

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

#4
Foto - Savaşın ağır bilançosu: Petrol zengini ülkede benzinsiz kaldılar!

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

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