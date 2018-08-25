Yunanistan'a iltica talebinde rekor! Komşu değil adeta terör yuvası

Türkiye'ye karşı teröre kucak açan Yunanistan'a, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkeye kaçan bin 839 Türk vatandaşı iltica başvurusunda bulundu.

Yunanistan’a kaçıp iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısında patlama yaşandı. PKK, FETÖ, DHKP-C’lilere kucak açan Yunanistan’a 2013-2016 yılları arasında 100 kişi iltica için başvururken, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu sayı 38 kat arttı. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 3 bin 189 Türk vatandaşı, Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulundu. Başvuruların çoğunu ise FETÖ’cüler oluşturdu.

2015'te 42, 2016 YILINDA 189 KİŞİ İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın İltica Hizmetleri verilerine göre darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında ise 42 Türk vatandaşının Yunanistan’a iltica talebinde bulunduğu belirlendi. Hain darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189’a çıktı. 15 Temmuz-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulundu.

15 TEMMUZ’DAN SONRA ARTTI

Yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçıp iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018’de dikkat çekici rakamlara ulaştı. 2017 yılında bin 827, 2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise Yunanistan’a kaçan bin 839 Türk vatandaşı, iltica için başvuruda bulundu. Sadece bu yılın Temmuz ayında 687 kişi Yunanistan’a iltica talebinde bulundu.

550 KİŞİ POLİSE TAKILDI

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, darbe girişimi sonrası polisin aldığı önlemler nedeniyle darbecilerin ülkeden çıkışları engellendi. 2 yılda FETÖ/PDY’den arama kararı olan 550 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. 7 binden fazla kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldı ve bu kişilerin pasaportlarına el konuldu. Yurt dışına çıkmak isterken haklarında FETÖ/PDY’den işlem yapılan 5 bin kişinin yurt dışına çıkışlarına izin verilmedi.

TERÖR SEVİCİ HDP'DEN DE TALEP VAR

PKK propagandası yapmaktan tutuklu yargılan ve 1 Ocak 2017’de yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan 26’ncı dönem HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik de kaçtı. Yasadışı yollardan Yunanistan’a geçen ve Dedeağaç’ta gözaltına alınan HDP’li Birlik iltica talebinde bulundu. Associated Press haber ajansının ismini vermek istemediği bir Yunan yetkiliye dayandırdığı haberde, 44 yaşındaki Birlik’in sınırı geçtikten sonra polis ekiplerine teslim olduğu belirtildi.

SINIRDA FETÖ'CÜ AVI

Edirne’de, FETÖ şüphelisi 5 kişi, yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmek isterken sınırda yakalandı. Askeri Yasak Bölge’de yakalanan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen zabıt katipliğinden ihraç Aslı Ö. (30), öğretmenlikten ihraç Zeynep Ö. (28) başkomiserlikten ihraç Murat Ö. (37), FETÖ öğrenci yapılanmasından yargılanan Sümeyye K. (26) ve Nazife D. (44) gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların bazılarının aranması ve ByLock kaydının olduğu öğrenildi.