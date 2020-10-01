Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşmasını onayladı. BM'den gelen bu habere Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'ın hamlelerini boşa çıkaracak.

BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 30 Eylül'de Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası deniz sınırı anlamasını BM Şartı'nın 102'nci maddesi kapsamı gereği tescil ederek onayladı.

27 Kasım'da, Türkiye ile Libya Hükümeti, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.

İmzalanan bu anlaşma tescil edilmesi için BM'ye gönderilmişti.