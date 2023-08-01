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Dünya Yunanistan'a casus yollamaya gerek yok! Gizli üsleri yanlışlıkla yayınladılar
Dünya

Yunanistan'a casus yollamaya gerek yok! Gizli üsleri yanlışlıkla yayınladılar

Yeniakit Publisher
2023-08-01 04:04:00 -
Yunanistan'a casus yollamaya gerek yok! Gizli üsleri yanlışlıkla yayınladılar

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias'a ait bir görüntü ortalığı karıştırdı. Bakan'ın paylaşılan fotoğrafında gizli askeri tesislerin yerleri ifşa oldu.

Yunanistan günlerdir yangınlar ile mücadele ediyor. Yangınlar sırasında Yunan ordusuna ait bir cephaneliğin patlamasının ardından olayla ilgili incelemeler sürerken Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias'ın incelediği harita gündem oldu.

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla Gümülcine'deki mühimmat deposu, Selanik'teki akaryakıt deposu ve Larissa'da incelemelerde bulundu. Bakanlığın internet sitesinde gerçekleştirilen temaslar hakkında paylaşılan basın açıklamasında 29 fotoğrafa yer verildi. Fotoğraflar arasındaki bir ayrıntı ise ortalığı bir anda karıştırdı.

Paylaşılan haritaların arasında gizli askeri tesislerin olduğu harita da yer aldı. Sansürsüz haritanın adalardaki üslerle ilgili olduğu iddia ediliyor. 'Tehlikeli' hatanın fark edilmesinin ardından söz konusu harita sansürlenerek yeniden paylaşıldı. Yunan basını, kaldırılan fotoğraf için "Silahlı kuvvetlerin yakıt depolarını gösteriyor." diye yazdı.

Hardalias'ın ziyaretine ilişkin basın bültenini paylaşan yetkilinin, "tehlikeli hatayı" telafi etmek için çabaladığı belirtildi.

Kaynak: Odatv.com
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