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Yunanistan’a böyle karşılık verildi! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, 'Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı! Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO’nun E3-A AWACS uçağı, Ege’nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO’nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı.' ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 10:01:00 -

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol’da;

- Hava Kuvvetlerimize ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı

- NATO’ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi.

Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO’daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı.

Paket Kol, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.

Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol’daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.

Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.

Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.

 

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Yorumlar

sözde nato müttefiki amerikan kuklası köksüz yunan, TBMM deki amerkan kuklası hdpkk gibi...düşman ortada

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