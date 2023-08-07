Yunanistan ve İsrail birlikteliği! Böyle mesaj verdiler
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant arasındaki görüşmede, Gallant, 'İsrail ve Yunanistan'ın ortaklarına ve düşmanlarına bir arada oldukları mesajı verdiğini' söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesini ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi ve karşılıklı kuruluşlar aracılığıyla endüstriyel işbirliğinin artırılmasını ele aldı.
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant, bugün İsrail'i ziyaret eden Dendias ile görüştü.
Gallant, "İsrail ve Yunanistan'ın ortaklarına ve düşmanlarına bir arada oldukları mesajı verdiğini" söyledi.
Görüşmede, "savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi, karşılıklı kuruluşlar aracılığıyla endüstriyel işbirliğinin artırılmasının ele alındığı" aktarıldı.
İsrail Savunma Bakanlığı, Nisan 2023'te yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki güdümlü tanksavar füzesi satışı için Yunanistan ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
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