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Dünya Yunanistan ve İsrail birlikteliği! Böyle mesaj verdiler
Dünya

Yunanistan ve İsrail birlikteliği! Böyle mesaj verdiler

Yeniakit Publisher
2023-08-07 21:22:00 -
Yunanistan ve İsrail birlikteliği! Böyle mesaj verdiler

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant arasındaki görüşmede, Gallant, 'İsrail ve Yunanistan'ın ortaklarına ve düşmanlarına bir arada oldukları mesajı verdiğini' söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesini ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi ve karşılıklı kuruluşlar aracılığıyla endüstriyel işbirliğinin artırılmasını ele aldı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant, bugün İsrail'i ziyaret eden Dendias ile görüştü.

Gallant, "İsrail ve Yunanistan'ın ortaklarına ve düşmanlarına bir arada oldukları mesajı verdiğini" söyledi.

Görüşmede, "savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi, karşılıklı kuruluşlar aracılığıyla endüstriyel işbirliğinin artırılmasının ele alındığı" aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Nisan 2023'te yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki güdümlü tanksavar füzesi satışı için Yunanistan ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
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Yorumlar

Pazarlık

Neoconların himayesinde İki tane güdük ülke çıktı meydane, Hepsi birbirinden .....

Gültekin

EY YUNANLI KOMŞUM, SENİ ABD, İNGİLİZ KURTARAMADI DA, İSRAİL Mİ KURTARACAK, NİÇİN SANA HİÇ BİR FAYDASI DAHİ OLMAYACAK İŞLERİN PEŞİNDE KOŞUYORSUN, SENİN KOMŞUN KİM?, KİMDEN NASIL SİLAH ALIRSANIZ ALIN, SİLAH SAHİBİ OLMAK DEĞİL ASIL OLAN ONU KULLANMA CESARETİDİR.
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