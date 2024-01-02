Yunanistan ülkesi ile Türkiye arasındaki kaza olayı: Kaza yapan Türk kaptan tutuklandı, gemi için geçit yok! Herkes şokta!
Yunanistan'dan taze haberler var: Yunan basını dikkat çeken bir haber yayımlandı: Türkiye'ye duyurulan haberde: geminin limandan ayrılmasını yasakladığı bildirildi! Yunanistan'da kaza yapan Türk kaptan tutuklandı
Kostik soda taşıyan Türk bayraklı gemi Vathy Avlida Limanı'nda iskeleye çarptı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Türk bayraklı gemi Vathy Avlida Limanı’na bağlanırken iskeleye çarptı.
Yaralanma meydana gelmeyen olayda deniz kirliğinin de oluşmadığı bildirilirken Halkida Merkezi Liman İdaresi, klas şirketinden belgeler gelene kadar kaptanın tutuklanmasına karar verdi ve geminin limandan ayrılmasını yasakladı.
2 bin 200 ton kostik soda taşıyan geminin kaptanının tutuklanması Yunan Deniz Hukuku’un 273 tehlikeli hasar, 291 trafiğe tehlikeli müdahale ve 378 nolu yabancı mallara zarar verme maddelerine dayandırıldı.
Geminin ve kaptanın adı açıklanmadı.
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