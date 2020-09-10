Yunanistan Türkiye toplantısını inkar etti
Türkiye'nin askeri heyeti ve Yunanistan arasındaki 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıyı Yunan makamları inkar etti.
Atina'daki diplomatik kaynaklar Yunan resmi ajansı ANA'ya yaptığı açıklamada, Yunan heyetin Türk yetkililerle diyalog kurmadığı söylendi.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimde askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu Yunan makamları inkar etti. Yunan diplomatlar Yunanistan'ın NATO Genel Sekreterinin olası gerginliği azaltma mekanizmasına ilişkin önerileri hakkındaki değerlendirmesini sunmak için NATO Askeri Komite Başkanının ofisine gittiğini belirtti.
Kaynaklar; NATO Askeri Komite Başkanın Yunan subaylardan bilgi istediğini, Türk subaylarla iletişime girmediği belirterek, Ankara'nın açıklamaları Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının önüne geçme amacı taşıdığını belirtti.
MSB toplantı hakkında açıklamalarda bulunmuştu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan ve Türkiye heyetlerinin 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alındığı toplantıya katıldığı belirtilmişti.
MSB, askeri heyetler arasındaki görüşmede olası askeri temaslardan kaçınmak için fikir alış verişi yapıldığını söyledi.