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Dünya Yunanistan - Türkiye sınırında hareketlilik
Dünya

Yunanistan - Türkiye sınırında hareketlilik

Mültecilere yönelik vicdansız politikalara imza atan Yunanistan, Türkiye sınırında yine tel örgü örmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:19:00 -
Yunanistan - Türkiye sınırında hareketlilik

Yunanistan Meriç Nehri boyunca 27 kilometrelik yeni bir tel örgü inşasına başladı. Projenin durumunu yerinde incelemek için Ferecik'e giden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, burada devlet televizyonu ERT'ye açıklamalarda bulundu. Miçotakis inşaatın "sınır güvenliğini sağlamak ve Meriç halkının kendini daha güvende hissetmesi için" gerekli olduğunu söyledi.

Maliyeti yaklaşık 62 milyon 900 bin euro olan çelik tel örgü dikenli tel ile birlikte 5 metre yüksekliğinde 27 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında tel örgünün yanı sıra Yunan ordusu tarafından kullanılmak üzere 8 adet gözetleme kulesi de inşa edilecek.

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Yorumlar

....

bizde ülkemizde rum soysuzları istemiyoruz. Defolsunlar avrupaya
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Omer

Adam kaçakçılığı önlemek icin sınırına tel çekiyor..Buna vicdansizlik başlığı atmaniz cok garip..
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