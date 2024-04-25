Yunanistan, Türk SİHA'larını vurmak için füze çalışmaları yapan o ülkeye savaş uçaklarını gönderiyor

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Rafale savaş uçakları 3 bin km’lik Hindistan yolculuğuna hazır.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Rafale savaş uçakları Ağustos ayında Hindistan’da gerçekleştirilecek olan çok uluslu “Tarang Shakti 24” tatbikatına katılmak üzere uzun bir yolculuğa hazırlanıyor.

Hava Kuvvetlerinin Tanagra’da 332. Filoda konuşlanan 114. Savaş kanadına ait Rafale savaş uçakları yaklaşık 3.000 km mesafelik bir uçuş gerçekleştirecek ve bir ara ülkede yakıt ikmali yapılması kararı şu an netleşmemiş olsa da, tatbikata katılacak olan Fransa hava kuvvetlerine ait havada yakıt ikmali uçağı ile Yunan Rafale uçaklarına havada yakıt ikmali yapılması da gündemde.

Yunanistan Hava Kuvvetlerinin “Tarang Shakti 24” tatbikatına katılımı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Hindistan Hava Kuvvetleri ile temasları sonrasında kararlaştırıldı ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Hupis’in geçtiğimiz haftalarda Hindistan’a yaptığı son ziyaret sırasında ise onaylandı.

Başbakan Kiriakos Miçotakis’in geçen Şubat ayında Hindistan’a yaptığı ziyarette iki ülke arasında imzalandığı üzere, Atina ile Delhi arasındaki siyasi düzeydeki ilişkilerin devamı niteliğinde, Yunanistan ve Hindistan Silahlı Kuvvetleri arasındaki daha geniş askeri işbirliğinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

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Yunan Rafale savaş uçakları için, 114. savaş kanadından Hindistan’ın kuzeybatısında, Pakistan sınırına nispeten yakın olan Rajasthan eyaletindeki Jodhpur Hava Üssü’ne kadar yaklaşık 3.000 km’lik uzun yolculuk olacak.

Kaynak: Birlik Gazetesi