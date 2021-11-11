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Gündem Yunanistan Türk kara sularına itti! Sahil Güvenlik yetişti
Gündem

Yunanistan Türk kara sularına itti! Sahil Güvenlik yetişti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 20 düzensiz göçmen, karaya çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 20:23:00 -
Yunanistan Türk kara sularına itti! Sahil Güvenlik yetişti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can salındaki 20 düzensiz göçmen, karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 20 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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