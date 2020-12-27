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Dünya Yunanistan, Tükiye'ye karşı yeni provokasyon için harekete geçti! Niyetleri hapsetmek
Dünya

Yunanistan, Tükiye'ye karşı yeni provokasyon için harekete geçti! Niyetleri hapsetmek

Ege Denizi'nde yeni bir provokasyona girişmek için harekete geçen Yunanistan, İyon Denizi'nde kara sularının 6 milden 12 mile çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 22:50:00 - 2020-12-27 22:50:46
Yunanistan, Tükiye'ye karşı yeni provokasyon için harekete geçti! Niyetleri hapsetmek

Yunanistan'da, İyon Denizi'nde kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'nde, Arnavutluk yakınlarındaki İyon Adaları'ndan Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde, körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili kararnamenin yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Söz konusu kararnamenin, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin uygulanması kapsamında yayımlandığı vurgulanan açıklamada, "Yunanistan'ın bu hareketinin İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesi süreci için bir hak ve gerekli bir adım oluşturduğu" iddia edildi.

Bakanlık açıklamasında, kararnamede Yunanistan'ın, benzer haklarını ülkenin diğer bölgelerinde de uygulama hakkını mahfuz tuttuğunun kaydedildiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir süre önce Parlamentoda yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi'nde "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.

Yunanistan'ın, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için de kullanabileceğini" savunan Miçotakis, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmalarını Yunanistan için "tarihsel ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirmişti.

Ege Denizi'ndeki provokasyon için ilk adım

Türkiye'yi Ege Denizi'nde hapsetmeye çalışan Yunanistan, İyon Denizi ile ilgili aldığı bu karar provokasyonun ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Yunanistan, bu kararı Ege Denizi'nde de kullanmak istiyor. Yunan hükümeti, Ege'de de bu kararı kullanarak Tükiye'yi denizden hapsetmeye çalışmak istiyor.

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