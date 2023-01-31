Yunanistan tankları Ukrayna'ya gönderilecek!

Ukrayna basını, Miçotakis hükümetinin Ukrayna’ya Leopard 2 tankları göndereceğini iddia etti. Bu kapsamda gönderilecek tankların varyantı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yunan Greek City Times’ın haberine göre Ukrayna’ya yaklaşık 14 adet tank gönderilecek. Tanklar Evros’tan ayrılacak ve Ruslarla savaşmak için Ukrayna’ya gönderilecek.

Ukraynalı kyivpost, Leopard tanklarının teslimatının beklendiği ülkeler arasında Yunanistan’ı da katmakta. Gelecekte Rus saldırganlığını püskürtmek için kullanılacak olan tankların sadece Almanya’dan değil Polonya, İsveç, İspanya, Yunanistan, Finlandiya, Kanada, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerden de tedarik edileceği aktarılmakta.

Almanya Leopard 2A6 tanklarının Ukrayna’ya teslimatını onaylamıştı

Alman “Spiegel” Gazetesinin 24 Ocak 2023 tarihinde yayınladığı bilgiye göre, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Alman yapımı Leopard 2A6 Ana Muharebe Tanklarının Ukrayna’ya teslimatına onay vermişti.

Almanya’nın Ukrayna’ya hibe edeceği Leopard 2A6 tankları, Alman ordusunun askeri envanterinden tedarik edilecek. Alman Ordusu’nda 225 adet Leopard 2A5 ve Leopard 2A6 tankı olmak üzere toplam 245 ana muharebe tankı bulunuyor. Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard 2A6 tankları tedarik etme yönündeki siyasi kararı, Alman hükümetinin Rus kuvvetlerinin Şubat 2022’de başlayan işgali karşısında Ukrayna’ya verdiği desteği güçlendirme taahhüdünde kararlı olduğunu gösteriyor.

Leopard 2A6’nın Ukrayna’ya teslim edilmesiyle Almanya; Ukrayna ve Rus kuvvetleri arasındaki kara gücü dengesinin Ukrayna lehine değiştirilmesinde önemli bir adım atılmış olacak.

Leopard 2A6 Ana Muharebe Tankı

Leopard 2, yüksek koruma seviyesi, gelişmiş atış kontrol sistemi ve güçlü 120 mm yivsiz topuyla tanınır. Ayrıca hidropnömatik süspansiyon sistemi (delme,kesme, katlama, bükme vb. gibi hareket mekanizmalarında istenilen hareketlerin daha hassas ve seri olmasını sağlamak amacı ile dizayn edilmiş sistemlerdir) ve güçlü motoru sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.

Leopard 2A6, iyileştirilmiş bir atış kontrol sistemi, gelişmiş bir zırh paketi ve daha güçlü bir motor dahil olmak üzere önceki Leopard 2 modellerine göre bir dizi yükseltmeye sahiptir.

Leopard 2A6’nın yeni zırh paketi; tanksavar/RPG ve APFSDS mühimmatları de dahil olmak üzere çok çeşitli tehdide karşı önceki konfigürasyonlara göre iyileştirilmiş bir koruma performansı sağlıyor. Ayrıca Leopard 2A6’ya yakın zamanda Aktif Koruma Sistemi entegrasyonu da yapılmıştır ve opsiyon olarak sunulmaktadır.

Leopard 2A6 ayrıca hidropnömatik süspansiyon sistemi ve güçlü motoru sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Maksimum 500 km seyir menzili ile 72 km/sa maksimum yol hızında çalışabilir.

DefenceTürk