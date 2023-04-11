  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan sınırında hareketlilik
Gündem

Yunanistan sınırında hareketlilik

Yeniakit Publisher
2023-04-11 12:20:00 -
Yunanistan sınırında hareketlilik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan FETÖ mensubu 1 kişinin güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"

Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark
Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

Gündem

Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Altın Uzmanı Hatice Kolçak tarih verip duyurdu
Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Altın Uzmanı Hatice Kolçak tarih verip duyurdu

Ekonomi

Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Altın Uzmanı Hatice Kolçak tarih verip duyurdu

İslam Memiş'ten altın bombası
İslam Memiş'ten altın bombası

Ekonomi

İslam Memiş'ten altın bombası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23