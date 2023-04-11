Yunanistan sınırında hareketlilik
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan FETÖ mensubu 1 kişinin güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"