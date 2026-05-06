Ateşkes sonrası Beyrut’a ilk saldırı! Katil İsrail, Lübnan'ı hedef aldığını duyurdu
Lübnan’da ateşkesin ardından Beyrut, İsrail’in hedefi oldu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesin ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Netanyahu talimat verdi
Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının kendisinin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla düzenlendiğini kaydetti.
Ateşkesin sağlanmasından bu yana Beyrut’a ilk kez saldırı düzenlediklerini duyuran Katz, Hizbullah’ın Rıdvan Gücü komutanını hedef aldıklarını savundu. Katz, saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.
Ateşkes 17 Nisan’da devreye alınmıştı
Lübnan basınında, İsrail'e ait bir savaş gemisinin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hureyk Mahallesi'nde bir daireyi 3 füzeyle hedef aldığı öne sürüldü. Ateşkesin 17 Nisan'da devreye girmesinden bu yana Beyrut, ilk kez hedef alındı.
