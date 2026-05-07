Görenler dönüp bir daha baktı: Trabzon sokaklarında sıra dışı anlar

IHA Giriş Tarihi:

Trabzon’da yaşayan 61 yaşındaki Pakize Hatipoğlu’nun, kızının sokakta yaralı halde bulup sahiplendiği “Kukuli” isimli köpekle kurduğu sevgi dolu bağ görenleri duygulandırıyor.

Sokakta şiddet gördüğünü düşündüğü köpeğinin korkmadan dışarı çıkabilmesi için onu tıpkı bir bebek gibi sırtına saran Hatipoğlu, herkesin ilgisini çekiyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tek başına yaşayan Pakize Hatipoğlu'nun hayatı, 6 yıl önce kızının sokakta yaralı halde bulduğu bir köpekle değişti. Veterinerde tedavisi yapılan köpeği sahiplenen Hatipoğlu, 'Kukuli' adını verdiği can dostuyla kısa sürede güçlü bir bağ kurdu. Bir restoranın mutfak bölümünde çalışan Hatipoğlu, haftanın tek izin gününü tamamen Kukuli'ye ayırıyor. Ancak onu farklı kılan, köpeğiyle kurduğu sıra dışı dostluk.

Sokakta daha önce şiddet gördüğünü düşündüğü Kukuli'nin korkularını yenmesi için çözüm arayan Hatipoğlu, bir gün onu sırtına alarak dışarı çıkardı. Bu yöntem, Kukuli'nin hem sakinleşmesini hem de yeniden dış dünyaya alışmasını sağladı. Zamanla bu anlar, Trabzon'un en işlek caddelerinde alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu. Battaniyeye sardığı Kukuli'yi sırtına alarak sokak sokak dolaşan Hatipoğlu, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

"Çocuk gibi sırtımda geziyor" Trabzon'da yaşayan Pakize Hatipoğlu, kızının sokakta yaralı halde bulup tedavisini yaptırdığı ve sahiplendiği köpeği "Kukuli" ile kurduğu bağ sayesinde hayatını ona adadığını belirterek haftanın tek izin gününü sırtına aldığı can dostuyla sokak sokak dolaşarak geçirdiğini söyledi. Hatipoğlu, "6 yıl önce Kukuli ile tanıştık. Kızım sokakta bulduğunda çok kötü durumdaydı. Yaralıydı, enfeksiyonu vardı. Tedavisi yaptırdıktan sonra yanıma aldım. Haftada bir gün iznim oluyor. Onda da Kukuli'yi sırtıma alıp geziyorum. Bir günümü onun için ayırıyorum. Çocuk gibi sırtımda geziyor. Çok alıştı. İzinli olduğum günü biliyor. O gün evde durmuyor sanki 'Beni al gezmeye gidelim' diyor. İnsanlardan korkuyor. Onun için sırtımda gezdiriyorum. Kukuli'ye önceden şiddet uygulamışlar. Dövüp, sokağa atmışlar. Artık Kukuli'den ayrılamam. Kiradayım, Kukuli'den rahatsız oldukları için 'Evden çık git' dediler. Gerekirse sokakta yatarım yine de onsuz yapamam. Ölene kadar böyle beraberiz. Evden çıkıp sokak sokak geziyoruz. Artık onu tanıyorlar. Gelip sevenler oluyor. 'Anasını veya çocuğu böyle bakmış mı?' diyenler oluyor. Onlara hiçbir şey söylemiyorum. Sevmeyebilirler" dedi.

"O benim can yoldaşım, her şeyim" "Bazen şaşıranlar oluyor, sırtındaki çocuk mu diyenler oluyor" diyen Hatipoğlu, "Bu benim uşağım diyorum. Gösteriş yaptığımı, akli dengemin yerinde olmadığını söyleyenler oluyor. Aklım başımda, çalışıyorum. O benim can yoldaşım. Her şeyim. Trabzon'u birlikte geziyoruz, hiç sesi çıkmaz. Yeter ki sırtımda olsun. Kendini daha güvende hissediyor. Ben ona kurban olurum. Bulduğumuzda evde birkaç isim saydık. Hiç tepki vermedi. 'Kukuli' dedik dönüp baktı. Öyle ismi oldu" ifadelerini kullandı.

