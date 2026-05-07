Görenler dönüp bir daha baktı: Trabzon sokaklarında sıra dışı anlar

"Çocuk gibi sırtımda geziyor" Trabzon'da yaşayan Pakize Hatipoğlu, kızının sokakta yaralı halde bulup tedavisini yaptırdığı ve sahiplendiği köpeği "Kukuli" ile kurduğu bağ sayesinde hayatını ona adadığını belirterek haftanın tek izin gününü sırtına aldığı can dostuyla sokak sokak dolaşarak geçirdiğini söyledi. Hatipoğlu, "6 yıl önce Kukuli ile tanıştık. Kızım sokakta bulduğunda çok kötü durumdaydı. Yaralıydı, enfeksiyonu vardı. Tedavisi yaptırdıktan sonra yanıma aldım. Haftada bir gün iznim oluyor. Onda da Kukuli'yi sırtıma alıp geziyorum. Bir günümü onun için ayırıyorum. Çocuk gibi sırtımda geziyor. Çok alıştı. İzinli olduğum günü biliyor. O gün evde durmuyor sanki 'Beni al gezmeye gidelim' diyor. İnsanlardan korkuyor. Onun için sırtımda gezdiriyorum. Kukuli'ye önceden şiddet uygulamışlar. Dövüp, sokağa atmışlar. Artık Kukuli'den ayrılamam. Kiradayım, Kukuli'den rahatsız oldukları için 'Evden çık git' dediler. Gerekirse sokakta yatarım yine de onsuz yapamam. Ölene kadar böyle beraberiz. Evden çıkıp sokak sokak geziyoruz. Artık onu tanıyorlar. Gelip sevenler oluyor. 'Anasını veya çocuğu böyle bakmış mı?' diyenler oluyor. Onlara hiçbir şey söylemiyorum. Sevmeyebilirler" dedi.