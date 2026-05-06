Petrol arama çalışmaları köyleri zehirledi iddiası! Kenyalılar BP'yi yeraltı sularını kirletmekle suçladı

Petrol arama çalışmaları köyleri zehirledi iddiası! Kenyalılar BP'yi yeraltı sularını kirletmekle suçladı

Kenya’da 299 kişi yıllar önce yürütülen petrol arama faaliyetleri sırasında toksik atıkların çevreye bırakıldığı iddiasıyla BP hakkında dava açtı.

Kenya’da 1980’li yıllarda yapılan petrol arama çalışmaları, yıllar sonra çevre kirliliği ve ölüm iddialarıyla mahkemeye taşındı. 299 kişi, 1980’li yıllarda yürütülen petrol arama faaliyetleri sırasında yeraltı sularının kirletildiği iddiasıyla İngiliz enerji şirketi BP hakkında dava açtı.

 

Yer altı suları kirlendi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Marsabit ilçesinin Kargi ve Kalacha köylerinden 299 kişi, İngiliz enerji şirketi BP (British Petroleum) tarafından satın alınan "Amoco Corporation" isimli firmanın, 1985-1993 yılları arasında yürüttüğü petrol arama faaliyetleri sırasında toksik atıkları çevreye bırakarak yeraltı sularını kirlettiği iddiasını mahkemeye taşıdı.

 

Isiolo kentindeki Çevre ve Arazi Mahkemesinde açılan davada, bölgede o dönem en az 10 petrol kuyusu açan firma, sondaj çalışmalarının ardından radyoaktif radyum izotopları, arsenik, kurşun ve nitrat gibi tehlikeli maddelerin açık çukurlarda bırakarak yeraltı sularını kirletmekle suçlandı.

 

500’den fazla kişinin ölümüne yol açtı iddiası

Mahkemeye sunulan dilekçede, söz konusu kirliliğin 500’den fazla kişinin ölümüne ve çok sayıda hayvanın telef olmasına neden olduğu iddia edildi.

 

Davacılar kirlenmiş su nedeniyle meydana geldiğini öne sürdükleri ölümler ve hayvan kayıpları için tazminat, etkilenen bölgelerde kapsamlı çevre temizliği ve ekosistemin eski haline getirilmesi ile kirliliğe ilişkin iddialar karşısında harekete geçmemekle suçlanan Kenya’daki ilgili kamu kurumlarının hesap vermesini talep ediyor.

 

Mahkeme, Kenya Enerji ve Petrol Bakanlığının da davaya dahil edilmesine karar verirken, tüm davalılara 14 gün içinde tebligat gönderilmesine hükmetti.

