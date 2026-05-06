Yangın kontrol altına alındı! İşte Marmaris’te son durum
Muğla’nın Marmaris ilçesinde Bozburun ile Selimiye mahalleleri arasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Makilik ve otluk alanda etkili olan alevler havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Sebebi henüz belirlenemedi
Bozburun ve Selimiye Mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, 12 arazöz, 2 su tankeri, iş makinesi ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.