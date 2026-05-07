Her derde deva meyve: Karaman'da üretimi başladı! Kırmızı elmanın ağacı çiçek açtı... Büyük zarar olmuştu
Her derde deva meyve: Karaman'da üretimi başladı! Kırmızı elmanın ağacı çiçek açtı... Büyük zarar olmuştu

Türkiye'nin elma deposu olarak bilinen Karaman'da yürütülen bir tarımsal deneyde kullanılmaya başlayan bu enfes lezzet çok konuşulacağa benzeyecek...

Karaman, Türkiye’nin elma üretiminde en stratejik merkezlerinden biri olarak bu yıl tarihi günlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl tüm ülkeyi sarsan ve üreticiye büyük zarar veren veren don felaketinin ardından, bu sezon bahçelerde görülen yoğun çiçeklenme üreticinin yüzünü güldürmeyi başardı. Havadan çekilen görüntülerde, modern elma bahçelerinin adeta beyaz bir örtüyle kaplandığı ve görsel bir şölen sunulduğu gözlendi.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl elma bahçelerinde tarihi bir çiçeklenme dönemi yaşandığını belirterek, "Bu yıl Karaman'da elma üretiminde rekor kırılacağını düşünüyoruz" dedi. Geçen sene yaşanan don felaketinin ardından bu yıl elma ağaçlarında yoğun çiçeklenme üreticinin yüzünü güldürdü. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz hava şartlarının elma üretimine ciddi darbe vurduğunu hatırlatarak, "Türkiye'de geçtiğimiz yıl asrın don felaketi yaşandı. Bunlardan en çok zarar gören illerden biri de Karaman oldu. Asrın donunda, Türkiye'de elma üretiminde söz sahibi olan Karaman'da yaklaşık yüzde 40'a varan hasarlar oluşmuştu" şeklinde konuştu.

Bu yılki beklentilerin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Bayram, "Bu yıl asrın rekorunu yaşayacağımız bir şekilde elma bahçelerimizin rengarenk çiçekler açtığını görüyoruz. Bu yıl tarihinde olmadığı kadar bahçelerimizde yüklü bir çiçeklenme dönemi var. Bugün itibariyle, dün gece de dahil olmak üzere donla ilgili bir sıkıntımız olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de havaların iyi gideceğini öngörüyoruz. İnşallah bu yıl Türkiye'nin sofralarını Karaman elması süsleyecek" ifadelerini kullandı. Karaman'ın elma üretimindeki stratejik önemine değinen Bayram, rekolte tahminlerini paylaşarak şunları söyledi: "Hem ihracatta hem iç pazarda söz sahibi olduğumuz gibi bu yıl rekor bir üretim bekliyoruz. Karaman, yaklaşık 16 milyon ağaç sayısıyla Türkiye'de birinci sıradadır. Üretimde ise Isparta'dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Bu yıl rekoltenin 700-800 bin ton civarında olacağını öngörüyoruz. Allah afatından esirgesin; bu yıl çok güzel, tarihinde görülmemiş bir çiçek var. Karaman'da elma üretiminde rekor kırılacağını düşünüyoruz."

Aynı anda çiçek açan ve havadan görüntülenen modern elma bahçeleri adeta kar yağmış gibi beyaza büründü. Türkiye’nin elma üretiminde ağaç sayısıyla zirvede yer alan Karaman’da, bahçelerdeki tarihi çiçeklenme üreticinin yüzünü güldürdü.

