Her derde deva meyve: Karaman'da üretimi başladı! Kırmızı elmanın ağacı çiçek açtı... Büyük zarar olmuştu

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl elma bahçelerinde tarihi bir çiçeklenme dönemi yaşandığını belirterek, "Bu yıl Karaman'da elma üretiminde rekor kırılacağını düşünüyoruz" dedi. Geçen sene yaşanan don felaketinin ardından bu yıl elma ağaçlarında yoğun çiçeklenme üreticinin yüzünü güldürdü. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz hava şartlarının elma üretimine ciddi darbe vurduğunu hatırlatarak, "Türkiye'de geçtiğimiz yıl asrın don felaketi yaşandı. Bunlardan en çok zarar gören illerden biri de Karaman oldu. Asrın donunda, Türkiye'de elma üretiminde söz sahibi olan Karaman'da yaklaşık yüzde 40'a varan hasarlar oluşmuştu" şeklinde konuştu.