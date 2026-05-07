Kutlama 1,5 milyona patladı Düğün salonu yerine tünele para verdiler

Olay, Şahinbey ilçesi 100. Yıl Tünelleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyundaki 7 araç, tünel içerisinde yolu trafiğe kapatarak kutlama yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası olayı ihbar kabul eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde plakası tespit edilen 7 araca "tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapmak" kuralını ihlalden ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 260 bin TL para cezası uygulandı. Söz konusu araçlar 120 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 120 gün süreyle el konuldu. Plakası tespit edilen diğer 3 araçla ilgili çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.